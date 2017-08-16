Генпрокуратура представила проект «Е-уголовное дело»

Цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, а также упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов.

В Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание, на котором с представители Верховного суда, МВД, Министерства финансов, АДГСиПК обсудили вопросы внедрения электронного уголовного дела и его пилотной апробации в ряде регионов.

«Проект реализуется в рамках Послания Президента по развитию в стране цифровых технологий. С этой целью комитетом по правовой статистике и специальных учетов генеральной прокуратуры без дополнительных затрат из бюджета разработана программа „Е-уголовное дело“», — сообщили в пресс-службе ГП.

Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Как отметил Жакип Асанов, цифровизация уголовного процесса позволит решить ряд чувствительных для населения вопросов, а также упростить процедуру сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить риски фальсификации материалов дела, а также материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы.

В целях качественного внедрения программы 11 августа между вышеуказанными ведомствами подписан совместный приказ и создана межведомственная рабочая группа. С 15 августа начнется апробация программы в Астане и Жамбылской области, с 10 сентября — в Атырауской и Восточно-Казахстанской, а с 20 сентября — в Западно и Южно-Казахстанской областях.

В генеральной прокуратуре рассказали о том, какие плюсы принесет проект «Электронное уголовное дело»:

— Не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться

— Позволит избавиться от ненужной бумажной волокиты

— С переходом на электронный формат дела будут расследоваться быстрее. В программе заложено около 100 шаблонов процессуальных документов. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде

— Усилится аналитика. Каждое дело будет рассматриваться более тщательно, появится возможность формировать единую практику по стране

— Потерпевший, обвиняемый, а также адвокат смогут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело

— Начнет работать модуль электронных обращений. Если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн.

Сообщается, что программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы. Доступ к материалам будет исключительно у следователя, который ведет дело, и у прокурора.