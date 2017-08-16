Россия одобрила протокол об электронном взаимодействии между налоговыми органами стран СНГ

Налоговые органы будут обмениваться информацией о доходах юридических лиц одного государства, облагаемых налогом у источника выплаты в другом государстве.

Кабинет министров РФ одобрил проект протокола об обмене электронной информацией между налоговыми органами стран Содружества Независимых Государств, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства, передает «Литер». Как отмечается, в рамках протокола налоговые органы государств СНГ будут обмениваться информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц этих стран, а также об отдельных видах имущества, зарегистрированного на территории государства СНГ, и его владельцах в целях надлежащего исполнения налогового законодательства.

«Подписание протокола позволит усилить контроль за соблюдением налогового законодательства», — говорится в сообщении.

Налоговые органы государств СНГ будут обмениваться информацией о доходах юридических лиц одного государства, облагаемых налогом у источника выплаты в другом государстве (дивиденды, доходы по долговым обязательствам, роялти, доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от отчуждения ценных бумаг, акций, паев, долей, доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества и другие доходы), а также о доходах юридических лиц одного государства, получаемых от деятельности через постоянное представительство в другом государстве СНГ.

Что касается физических лиц, то налоговые органы государств СНГ будут обмениваться информацией об их доходах от работы по найму, по договорам гражданско-правового характера, дивидендах, роялти, доходах от операций с ценными бумагами, доходах от отчуждения долей в уставном капитале, доходах от отчуждения недвижимого имущества и других доходах.