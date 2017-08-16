ИКТ на предприятиях 2016: деньги, кадры и два сервера

Расходы на информационно-коммуникационные технологии на предприятиях и в госсекторе РК в 2016 году существенно деградировали по сравнению с 2015-м.

Этим материалом мы подводим итоги ИКТ в госсекторе и на предприятиях Казахстана: отрасли с самыми высокими расходами, ситуация с кадрами. В исследовании приняло участие почти 107 тысяч компаний и более 8 тысяч учреждений госсектора.

Если опираться на данные Комитета по статистике Республики Казахстан, которые изучил Profit.kz, расходы на ИКТ в компаниях Казахстана в 2016 году составили почти 269,5 млрд тенге. Если посмотреть сегментировано, то расходы на приобретение программных продуктов составили 37,1 млрд тенге, на самостоятельную разработку ПО внутри компаний и организаций потрачено 11,6 млрд тенге, затраты на обучение сотрудников — это 1,3 млрд тенге, наконец, на затраты на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями (аутсорсинг) пришлось 78,6 млрд тенге. Мы визуализировали данные на графике 1. Заметно, что остались неидентифицированными расходы, составляющие львиную долю — 67,7% от указанной суммы — а это без малого почти 182,5 млрд тенге. Вероятнее всего, это капитальные расходы.

Посмотрим на ситуацию в разрезе отраслей экономики. Самые высокие расходы, ожидаемо, в секторе «розничная торговля». Здесь на ИКТ потратили почти 52 млрд тенге. На втором месте — обрабатывающая промышленность — 35,7 млрд тенге. Замыкает тройку с небольшим отрывом отрасль информации и связи с 35,3 млрд тенге. Аутсайдеры — «деятельность в области обязательного социального страхования» (57,7 млн тенге), довольно неожиданно на второй позиции оказалась «финансовая и страховая деятельность» (21,6 млн тенге), ну а замыкает тройку «рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов» (1,7 млн тенге).

А теперь взглянем на исследуемый предмет через призму регионов. Безоговорочные лидеры — Алматы (106,1 млрд тенге) и Астана (83,6 млрд тенге). Столица и крупнейший мегаполис абсорбируют 70,4% от всех расходов на ИКТ в Казахстане. Отрыв от других регионов ошеломляющий: в некоторых случаях — многие десятки раз (см. график 2). И еще интересная цифра, которую мы просто обязаны назвать: Алматы концентрирует 78,5% расходов по статье «затраты на самостоятельную разработку ПО». Таким образом, Южная столица — это признанный центр разработки. К слову, на Астану приходится лишь 3,7% от общереспубликанских расходов по этой статье.

Доля госсектора в общем пироге затрат на ИКТ довольно мала и составляет, если верить данным Комитета по статистике, 28,6 млрд тенге — это 10,6%. Аутосоринг составляет в них почти треть — 9,9 млрд тенге. Ожидаемо бОльшая часть всех расходов на ИКТ в госорганах концентрируется в Астане — 18,9 млрд тенге — это 66,1%. И еще один рекорд, точнее, антирекорд. Алматы замыкает турнирную таблицу всех регионов Казахстана с 147 млн тенге. Это всего полпроцента.

Кадровый вопрос

Этому вопросу посвящена довольно обширная часть исследования. По оценке Комитета по статистике, на предприятиях, включая органы госуправления, сохраняется потребность в 6,8 тысячах ИТ-специалистов при 34 тысячах существующих. Тройка лидеров, то есть, секторов экономики, где зафиксирована наибольшая численность компаний, имеющих ИКТ-персонал — это ритейл (более 2000), информация и связь (1230) и профессиональная, научная и техническая деятельность (913). Самый большой кадровый голод соразмерно масштабу сегмента в данном исследовании испытывают в ритейле (более тысячи вакансий), в госсекторе есть потребность в 886 специалистах, в строительстве — 662 вакансии. Мы скомпилировали показатель «потребность специалистов в области ИКТ» в графике 3 в разрезе областей.

Вместо резюме

Как мы уже отмечали ранее, расходы на информационно-коммуникационные технологии на предприятиях и в государственном секторе республики в 2016 году существенно деградировали по сравнению с 2015-м. Тогда они составили 326 млрд тенге, то есть год к году этот показатель снизился на 17,3%. Причем, в госсекторе они упали сильнее — почти на 42%.

Между тем, год к году численность ИТ-специалистов на предприятиях и в госсекторе осталась почти неизменной — 34 тысячи человек, при этом количество открытых вакансий на предприятиях (6,8 тысяч) говорит о том, что отрасль испытывает большой кадровый голод, который вряд ли будет удовлетворен в краткосрочной перспективе.