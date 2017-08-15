В Алматы пройдет шестая международная конференция MobiEvent’17

Конференция по мобильным платежам и сервисам в очередной раз соберет экспертов для обсуждения глобальных вызовов на финансовом и технологичном рынке Казахстана.

С 14 по 15 сентября в Алматы пройдет шестая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'17», посвященная вопросам развития глобальных и региональных рынков мобильных финансовых услуг.

Конференция объединит видных представителей МПС, национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент и сервис-провайдеров и предоставит возможность свободной дискуссии по самым актуальным темам развития мобильной и электронной коммерции.

В ходе конференции, которая стартует 14 сентября в отеле «Достык», состоятся тематические сессии о ситуации и перспективах развития мобильных платежей в разных странах мира, финансовом и технологичном потенциале страны, а также презентации на тему разработки, продвижения и монетизации мобильных приложений.

В рамках конференции MobiEvent пройдут платные мастер-классы для представителей банковской отрасли, телекоммуникаций, мобильного маркетинга и сферы разработки мобильных информационно-платежных решений. Специалисты из международных компаний представят собственные бизнес-кейсы и практические советы в области финансовых сервисов (e-commerce, мобильные платежи, мобильный банкинг) и мобильного маркетинга. Мастер-классы пройдут 15 сентября в отеле «Достык».

MobiEvent'17 завершится подведением итогов ставшего уже традиционным IV Рейтинга мобильных приложений Казахстана. Этот ежегодный проект был инициирован компанией «Интервэйл Казахстан» совместно с Ассоциацией казахстанского бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ) при поддержке журнала Forbes Kazakhstan.

MobiEvent’17 открывает дополнительные возможности для презентации продуктов и услуг компаний-участников мероприятия, установления новых деловых контактов и развития бизнеса на перспективных рынках Республики Казахстан и стран СНГ.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции. Регистрация открыта с 14 августа 2017 года.

«Проведение конференции MobiEvent обусловлено стремительным развитием мобильных информационно-платежных технологий в мире. Конференция служит своеобразным индикатором динамичного роста рынка мобильных платежей и сервисов на глобальном и региональном уровнях. На конференции рассматриваются новые явления, инструменты и технологии в сферах финансов, технологий и мобильной коммерции. Участникам предоставляются лучшие кейсы и актуальная информация отрасли. Спикерами конференции являются казахстанские и зарубежные профессионалы, которые имеют большой практический опыт и готовы им поделиться», — отметила Марина Ахметбекова, директор ТОО «Интервэйл Казахстан».

По вопросам участия в конференции обращайтесь по номеру: +7 (727) 244-04-48 или по электронной почте.