Проект направлен на оцифровку и охват всего книжного фонда на казахском языке, включая художественную и научную литературу.

В Астане в рамках реализации подпрограммы «Кітап — білім бұлағы» программы «Тәрбие және білім» действует онлайн-проект «Astana — Bilimland», направленный на оцифровку и охват всего книжного фонда на казахском языке, включая художественную и научную литературу. Главной задачей проекта является сбор книг, которые были изданы в Казахстане и книг, изданных о Казахстане за рубежом, сообщает официальный сайт Астаны.

Для того чтобы воспользоваться услугой онлайн-проекта «Astana — Bilimland», жителям и гостям столицы достаточно иметь при себе мобильный гаджет, подключенный к интернету. Необходимо выбрать из баннера нужную книгу, отсканировать QR-код и получить ссылку на произведение. Также читатели могут скачать мобильное приложение аудиокітап, и все книги будут доступны для чтения в местах, где нет интернета.

Первый баннер проекта был установлен организаторами на остановочном комплексе у торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». В настоящее время планируется установка 27 аналогичных баннеров во всех доступных точках города — в школах, социально значимых объектах, центрах обслуживания населения и в других общественных местах.

В рамках библиотеки действует универсальный словарь казахского языка, содержащий более 150 тысяч слов и словосочетаний. Также книги можно прочитать на русском и английском языках. База произведений будет обновляться и пополняться новыми произведениями молодых и современных авторов.