Beeline представил свою платежную карту

Финансовый продукт стал первым в Казахстане и пятым в мире.

11 августа оператор сотовой связи Beeline совместно с Альфа-Банком представил первую в Казахстане платежную карту, которая в качестве счета использует баланс мобильного телефона. Новый финансовый продукт позволяет производить любой тип операций по оплате покупок, переводам, а также снятию денег без комиссии в любом банкомате РК.

«Beeline стремительно трансформируется из сотового оператора в поставщика огромного спектра digital-сервисов. Мы уже давно ввели оплату посредством QR, и появление пластиковой карты — закономерный шаг в нашем развитии, ведь компания идет в ногу со временем. Во всех передовых странах оплата различных покупок и услуг, а также совершение денежных переводов с телефона на телефон — обычное дело. Мы пошли дальше, и наши клиенты могут выводить суммы с мобильного баланса. Таким образом, Beeline сопровождает нас во всех сферах жизни: как оператор, который делает интернет лучше, и как провайдер в финансовом секторе», — отметил главный исполнительный директор Beeline Казахстан Александр Комаров.

Помимо бесплатного годового обслуживания карты, абоненты Beeline получат:

— Бесплатное снятие денег в любых банкоматах РК

— Бесплатные переводы на карты других банков через P2p.alfabank.kz

— Кэшбек от 1,5%

— Вознаграждение на остаток — 6% годовых

— Бесплатное зачисление средств

— Бесплатный сервис SMS-информирования о проведенных операциях

— Технологию бесконтактной оплаты

— Безопасные интернет-покупки с динамическим 3D Secure кодом

Максимальная сумма транзакции по карте и максимальный лимит по остатку на счете составляют 200 000 тенге. Для начисления средств на счет карты Beeline достаточно пополнить счет мобильного телефона любым привычным способом. Для получения карты абоненту необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в любой офис продаж и обслуживания Beeline — карта привязывается к существующему номеру. Также есть возможность заказать новый номер с картой. После получения карты необходимо самостоятельно установить PIN-код, позвонив на номер 2051. Также по данному номеру можно решить любой вопрос, связанный с картой. Для удобства пользователей создана команда для получения детализации *802#, а в личном кабинете на сайте Beeline.kz и в мобильном приложении «Мой Beeline» можно отслеживать все траты и начисления.

Учитывая, что карт-счет и баланс мобильного оператора объединены в данном продукте, абонентам советуют внимательнее следить за сервисами, подключаемыми к абонентскому номеру. Все списания за дополнительные услуги будут происходить с объединенного счета. Особенно актуальным этот вопрос становится при выезде за рубеж — подключения к службам передачи данных в роуминге грозит полностью опустошить баланс и абонентского счета и платежной карты. Кстати, о том, как не разориться в роуминге, читайте в нашем материале.

«Справедливости ради — мы не открыли Америку. Но это современный и хороший банковский продукт, интегрированный в услуги оператора. В Казахстане наш проект стал первым, и пятым в мире. В то же время, мы столкнулись с тем, что многие отечественные банки не были готовы „потянуть“ такой проект с точки зрения ИТ-систем и желания его реализовывать», — отметил Александр Комаров.