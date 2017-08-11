Проект «Безопасный город» госоператора связи «Кыргызтелекома» одобрило правительство

Компания уже готова для запуска пилотного проекта.

В Кыргызстане на правительственном уровне одобрили проект «Безопасный город» госоператора связи «Кыргызтелеком». Первый заместитель руководителя аппарата правительства Жылдызбек Исагулов, говоря о представленном решении, отметил, что компания продемонстрировала способность реализовать важные государственные заказы в сфере информационных технологий, передает Digital Report.

Глава правления «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов заверил, что компания уже готова для запуска пилотного проекта на основе своей материально-технической базы, которая включает разветвленную по всей республике телекоммуникационную сеть, серверную часть, а также штат специалистов. В первом полугодии 2017 года оператор заключил соглашение о реализации пилотного проекта на безвозмездной основе с компаниями, которые разрабатывают программно-аппаратные комплексы.

Как рассказал Мадаминов, организации готовы бесплатно предоставить в целях демонстрации своих программных возможностей программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения, а также видеокамеры для реализации пилотного проекта «Безопасный город». Среди приоритетов при выборе программно-аппаратных комплексов, сетевых камер и систем наблюдения была указана не только фиксация нарушений, но и решение задач МЧС и муниципальных служб.

Сроки реализации и объемы финансирования проекта пока озвучены не были.