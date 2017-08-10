Блокчейн, криптовалюты и ICO обсудят на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty

Участников конференции ожидает три крупных блока обсуждений, дискуссионная панель и выставка криптоиндустрии.

28 сентября в Казахстане впервые пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Almaty. Ведущие специалисты соберутся вместе, чтобы обсудить последние новости и будущее рынка блокчейн-технологий в стране. Blockchain & Bitcoin Conference — сеть крупных блокчейн-мероприятий, организованных компанией Smile-Expo в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Таллине, Праге и Стокгольме.

Теперь к серии конференций присоединился и Казахстан. В стране идет активное развитие блокчейна. Правительство четко нацелилось на технологическую модернизацию экономики. Для этого была создана государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой блокчейн будет играть отдельную роль.

Инфраструктуру для развития этой технологии должна подготовить рабочая группа международного финансового центра «Астана». Кроме того, Казахстан станет второй страной в мире, где будет осуществляться государственное регулирование криптовалют.

Что ждет посетителей Blockchain & Bitcoin Conference Almaty? Участников конференции ожидает три крупных блока обсуждений:

1. Введение в Bitcoin: обзор рынка криптовалют. В этом блоке обсудят тенденции развития цифровых валют как в Казахстане, так и во всем мире. Отдельное внимание уделят законодательному регулированию криптовалют.

2. Технология Blockchain и практические решения на ее основе. Здесь специалисты блокчейна поделятся опытом создания своих проектов на технологии распределенного реестра, а также расскажут о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе разработки.

3. ICO. Этот блок будет полностью посвящен популярной теме краудсейла цифровых токенов. Спикеры расскажут обо всех этапах и подводных камнях ICO.

В рамках конференции также состоится дискуссионная панель. Здесь бизнес-сообщество и все, кто заинтересован в финтехе, смогут пообщаться с экспертами мирового уровня и задать им свои вопросы.

Кроме того, участники Blockchain & Bitcoin Conference Almaty посетят выставку криптоиндустрии, где будут продемонстрированы новинки «железа» для майнинга, софт, платежные системы, блокчейн-продукты и другие решения для B2B- и B2C-аудитории. На выставке можно будет познакомиться с представителями майнинговых и блокчейн-компаний, криптовалютных бирж, биткоин-кошельков, юридических и IT-компаний, а также многих других.

Программа мероприятия и регистрация доступны на официальном сайте Blockchain & Bitcoin Conference Almaty.