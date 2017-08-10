К концу 2017 года в Казахстане появятся первые электронные паспорта здоровья

Все данные о здоровье пациента будут храниться на единой интеграционной платформе.

В скором времени в Казахстане появятся первые электронные паспорта здоровья. Запуск пилотного проекта планируется в конце 2017 года, передает Today.kz со ссылкой на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Ляззат Актаеву.

«До конца года до 50% медицинских организаций будут обеспечены информационными системами, а до конца 2018 года — 100% организаций. Это позволит с 1 января 2019 года всем медицинским организациям перейти на безбумажный формат работы», — сообщила Актаева.

При этом вице-министр отметила, что уже сегодня в больницах сокращено количество отчетных и учетных форм на 30%. В министерстве планируют снизить нагрузку на медработников и ускорить движение очередей в организациях первичной медицинской помощи.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.