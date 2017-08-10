Окраины Астаны полностью покроют сетью 4G

4G-сеть станет импульсом для развития интерактивных сервисов и внедрения новых технологий за счет появления возможности передавать данные в мобильных сетях на высоких скоростях.

На аппаратном совещании, прошедшем в столичном акимате, был поднят вопрос о деятельности операторов сотовой связи, а именно по обеспечению интернетом окраин города, сообщает «Литер» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

По информации председателя правления АО «Астана Innovations» Олжаса Сартаева, в настоящее время в столице имеются проблемы с покрытием 4G-сетью.

«В рамках проекта „Смарт Астана“ мы обследуем IT-инфраструктуру города. Так, при обследовании покрытия сетью 4G в городе нами были проведены встречи с представителями операторов сотовой связи. По результатам обсуждения были сформулированы проблемы для достижения лучшего качества связи и 100-процентного покрытия города», — сообщил Сартаев.

К основным проблемам он отнес наличие радиофобии у жильцов многоэтажек, уменьшение зон покрытия сотовой связи из-за новых высотных построек вблизи базовых станций, нехватку спектра радиочастот, выделяемых для операторов сотовой связи, и отсутствие возможности установки дополнительных базовых станций.

И это только предварительный перечень проблем, который будет дополняться при дальнейшей работе, отметил глава «Астана Innovations».

На сегодняшний день компания предлагает решение всех этих вопросов. В частности, как вариант рассматривается установка базовых станций на столбах освещения с последующим камуфлированием их под деревья.

«В свою очередь, мы предлагаем Управлению архитектуры и Центру урбанистики подключиться к активному решению данного вопроса. Мы готовы совместно отработать эти решения с операторами сотовой связи. Второе решение: выделение земельных участков для возведения опор. Считаем, что Управлению земельных отношений необходимо рассмотреть возможность выделения участков для строительства дополнительных базовых станций в проблемных зонах. Мы готовы оказать полное содействие в организации соответствующих встреч», — рассказал Олжас Сартаев.

Кроме того, О. Сартаев предложил рассмотреть возможность установки базовых станций на территории государственных учреждений и подведомственных организаций: в школах, поликлиниках и других социально значимых объектах. Также он затронул вопрос об увеличении радиочастот и внесении изменений в строительные нормы и правила, а также о необходимости установки базовых станций при планировании новых застроек.