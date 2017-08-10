В Узбекистане приняты единые стандарты для ИКТ-оборудования

Пока в стране нет условий для выполнения новых требований, сертификационные учреждения только предстоит оборудовать.

В Узбекистане разработали сразу два регламента: один призван регулировать электромагнитную совместимость, другой — безопасность телекоммуникационного оборудования. Появление этих стандартов напрямую связано с желанием республики вступить в ВТО, передает Digital Report.

Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств» уже вступил в силу. На очереди регламент «О безопасности телекоммуникационного оборудования», который начнет действовать уже в следующем месяце. Новые правила должны снять торговый и таможенный барьеры и обязать всех производителей оборудования выполнять единые международные требования.

Валерий Ли, начальник сертификационного испытательного центра технических средств телекоммуникаций при государственном Научно-исследовательском центре в области связи Unicon, рассказал, что единые регламенты потребовались, потому что раньше не был сформирован комплекс требований. Каждый вид оборудования распределялся по своим нормативным документам: на электротехническое оборудование — один ГОСТ, на информационно-коммуникационное — второй.

Международная организация по стандартизации ISO, а именно его подразделение CISPA, выпускает нормативные документы по электромагнитной совместимости (ЭМС). Также существует общая европейская директива № 5, которая предъявляет общие требования к любому типу радио- и электротехнических средств в области электромагнитной совместимости. Когда на рынок выходит производитель, его продукция должна соответствовать требованиям этой директивы. Опираясь на европейские требования, в рамках СНГ было решено создать общий технический регламент, который будет гармонизирован с требованиями европейских стандартов. «Узбекистан, как известно, хочет войти в ВТО. Сначала вышел закон о техническом регулировании, на основе которого по программе разработки технического регламента мы разработали два технических регламента», — отметил Валерий Ли.

Регламент ЭМС покрывает не только телекоммуникационное оборудование, но и описывает общие требования на территории всей республики по электромагнитной совместимости любого оборудования, вплоть до электросетей. Второй регламент посвящен безопасности телекоммуникационного оборудования. На основе этих документов создан единый комплекс требований на уровне закона. Все оборудование, которое производится или завозится, должно соответствовать этим стандартам.

Пока в стране нет условий для выполнения новых требований, сертификационные учреждения только предстоит оборудовать. «На данный момент выполнить требования по электромагнитной совместимости может только наша лаборатория, и то не на 100%. Все остальные лаборатории могут выполнить один параметр из всего комплекса требований. В связи с этим лабораториям придется расширять свои возможности», — подчеркнул Валерий Ли.

Процедура сертификации осталась прежней, но значительно сократились ее сроки. Если производитель захочет проверить серийное производство, то компания получит сертификат сроком действия на 3 года (ранее 1 год). После подачи заявки будет проведено испытание и обследование производства. Также ежегодно будет проходить инспекционный контроль: подтверждение сертификации, проверка стабильности производства, характеристик оборудования.

При проведении сертификации импортного оборудования отбирается несколько экземпляров из партии и на основании испытания выдается сертификат. Если оборудование не проходит сертификацию, то экспортер вынужден отправить все оборудование на доработку в страну производителя. В серийном производстве есть гибкость: производитель может исправить недостатки и повторно пройти проверку. В соответствии с регламентом по обеспечению безопасности оборудования должны выполняться такие требования, как электробезопасность, пожаробезопасность, ионизирующие и радиоизлучения, механическая безопасность и конструктивные требования.

«В случае, если не будет обеспечена ЭМС, возникнут проблемы, которые сыграют свою роль: нарушение работы других техсредств, информационной безопасности, работы авиации и т.п. Раньше существовала проблема с тем, что никто не хотел выполнять регламент по электромагнитной совместимости. Сейчас же регламент должен выполняться всеми физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Если ваше оборудование не устойчиво к электромагнитным помехам, оно может выйти из строя, нарушить работу всей системы, — поделился своим мнением Алишер Гаймурадов, эксперт в области электромагнитной безопасности. — Если оборудование чересчур излучает электромагнитные помехи, то, воспользовавшись этим, злоумышленники могут вмешаться в работу вашей системы. Новый регламент должен исправить эту ситуацию».

Дильшод Ибрагимов, сотрудник ИТ-компании Albeta, считает, что оборудование однозначно должно соответствовать требованиям нормативных документов. «Процедура сертификации станет значительно проще, у производителей, экспортеров и импортеров не должно возникнуть особых проблем, чтобы ее пройти. Главное, чтобы оборудование соответствовало регламенту. В дальнейшем это сыграет на руку желающим реализовывать свою продукцию за рубежом. А тем, кто уже давно занимается импортом, — избежать путаницы с многочисленными ГОСТами», — отметил он.