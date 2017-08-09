В Казахстане запущен проект дистанционного кредитования Solva.kz

Сервис разработан в том числе для предпринимателей и представителей МСБ.

Финтех-компания ID Finance объявила о старте нового проекта дистанционного кредитования Solva в Казахстане. Сервис разработан для тех, кому неудобны или недоступны банковские кредиты, а также для предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. Время заполнения заявки составляет порядка 5 минут, а принятие решения по кредиту происходит мгновенно. 98% заявок на сервисе обрабатывается автоматически, а скоринговая модель использует более 30 внешних источников данных.

«Solva.kz выдает кредиты на сумму до 500 тысяч тенге на срок до 12 месяцев. Это продукт, который максимально приближен к привычным банковским кредитам, но его гораздо легче и удобнее получить. Наш продукт предназначен для пользователей с более высоким уровнем доходов, чем клиенты традиционных сервисов альтернативного кредитования, — рассказывает Алина Дзоекаева, операционный директор сервиса. — Основная инновация Solva.kz — это уникальная система скоринга. Система принятия решений компании основана на использовании машинного обучения, использует вероятностные методы оценки рисков, технологии множественного поиска, Big Data и Data Mining. Система оценивает устройство, с которого заполняется заявка, а также поведение пользователя при ее заполнении. Используемые методики позволяют принимать положительное решение о выдаче кредита тем пользователям, которым банки обычно отказывают», — отметила Алина Дзоекаева.

Стратегия развития сервиса предполагает, что к 2020 году будет выдано более 600 тысяч кредитов, а число клиентов составит 350 тыс. человек. В Казахстане уже работает около двадцати сервисов онлайн-кредитования, и этот ранок стремительно растет. Напомним, что в 2016 году кредитный портфель игроков рынка онлайн-кредитования вырос на 356% — до 8,9 млрд тенге.

«Большую роль в развитии доступности финансовых услуг играют цифровые бизнес-модели. Этот рынок достаточно активно растет. Сегодняшний проект — это микрофинансовая организация, но она основана полностью на цифровой бизнес-модели. В этом и заключается ее технологичность. В части трендов можно сказать, что рынок финтеха будет расти в нескольких направлениях. Это платежный финтех, платежные сервисы, кредитование, перевод отдельных банковских сервисов в интернет. Здесь интересен опыт Европы: Евросоюз принял директиву PSD2, которая нацелена на стимулирование конкуренции и увеличение безопасности в секторе платежей. Директива регулирует основные принципы работы отдельных сервисов, которые не являются банковскими и предоставляются провайдерами финансовых услуг. Это те же самые платежные сервисы, которые могут подключаться к банкам и предлагать какие-то услуги для населения. Но данный сектор невозможно сейчас регулировать, потому что законодательство не поспевает за технологиями. Именно поэтому в Европе пришли к тому, что была создана директива. Основные принципы этой директивы должны будут войти в национальное законодательство стран Евросоюза. Мы поддерживаем такую идею. Финтеху необходимо давать возможность работать по принципу регуляторных песочниц, по принципу саморегулируемых организаций, давать возможность где-то под присмотром реализовывать свои бизнес-модели. Это позволит рынку развиваться быстрее и правильнее. Внедряя сейчас законодательно какие-то жесткие регуляторные меры, можно „выплеснуть младенца вместе с водой“. Поэтому здесь очень важно понимание того, как этот рынок будет развиваться. Цифровым моделям, финтех-моделям нужно развитие, они должны приносить в Казахстан что-то полезное. А в дальнейшем основные принципы должны войти в законодательство уже в проработанном виде», — считает Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро.