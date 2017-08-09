ЕНПФ будет развивать электронные услуги

Долю операций по оказанию пенсионных услуг, оказываемых через электронные каналы связи, планируется довести до 47% от общего объема операций.

7 августа состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности АО «ЕНПФ» за первое полугодие 2017 года. В ходе мероприятия были озвучены те меры, которые планируется предпринимать для развития электронных услуг.

«Фондом ведется активная работа по развитию электронных услуг. Число потенциальных пользователей электронных услуг превысило 3,4 млн человек. За первое полугодие 2017 года услуга по получению электронной выписки через сайт фонда и мобильное приложение была востребована более 2,4 млн раз, что в 3 раза больше, чем за первое полугодие 2016 года», — заявили представители ЕНПФ.

С 1 июля 2017 года фонд запустил новые электронные услуги. Среди них — подача заявления о назначении пенсионных выплат, отслеживание статуса заявления на выплату или перевод и подача заявления на открытие ИПС по учету обязательных пенсионных взносов без личного присутствия в офисе ЕНПФ через личный кабинет на сайте при помощи электронной цифровой подписи. За месяц новыми услугами воспользовались 33 вкладчика. Ожидается, что в этом году новые сервисы будут внедрены на портале электронного правительства.

В целом долю операций по оказанию пенсионных услуг ЕНПФ, оказываемых через электронные каналы связи, планируется довести до 47% от общего объема операций.

За первое полугодие 2017 года были переработаны ключевые документы фонда в области управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требования международных стандартов, осуществляется их последовательное внедрение в бизнес-процессы. Кроме того, фонд активно ведет работу по стандартизации и оптимизации бизнес-процессов в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015, сертификат соответствия которому планируется получить в первом квартале следующего года.