В Астане предложили создать систему автоматизации счетчиков для е-КСК

Проекты были представлены на специальном хакатоне.

Участники городского хакатона в рамках стартап-марафона Astana Innovations Challenge предложили несколько проектов, направленных на улучшение работы служб информирования населения, передает Sputnik.

Участники хакатона в течение двух дней пытались создать сервисы или мобильные приложения для решения городских проблем на основе открытых данных. Одной из задач было улучшить систему информирования горожан об услугах общественного транспорта в Астане, а также увеличить долю населения, использующую общественный транспорт. Второй задачей в рамках хакатона стала популяризация среди граждан новых почтовых индексов и QR-кодов на городских адресных табличках.

В состав команд-участников конкурса вошли разработчики программного обеспечения, дизайнеры, маркетологи, аналитики. Предложить свои идеи улучшения городской жизни собрались более 120 человек, из которых было сформировано порядка 30 команд с проектами.

Участники получили экспертную поддержку для работы над своими проектами и площадку для нетворкинга. Менторами и жюри выступили опытные предприниматели, эксперты и представители государственных структур. Специально приглашенным ментором стал профессор Нью-Йоркского университета, специалист по открытым данным Эймос Блумберг. Он рассказал о мировых тенденциях, что такое открытые данные, как и зачем их можно использовать в повседневной жизни и для пользы города.

Из 10 команд-финалистов отобраны три лучших проекта, которые разделили между собой призовой фонд в 500 тысяч тенге. Первое место заняла команда Astra code с мобильным приложением, которое информирует об остановках, автобусах и их водителях с помощью QR-кода. Сайт и мобильное приложение для розыгрыша призов на основе номера билета/номера карты Astra Plat от команды Izzi Solution занял второе место. Команда Luxe за предложенную систему по автоматизации счетчиков для е-КСК получила третье место.

Организатором стартап-марафона стал акимат г.Астаны в лице АО «Астана Innovations» совместно с бизнес-инкубатором MOST.