Две отечественные криптовалюты планируют запустить в Казахстане

Однако некоторые эксперты сомневаются в перспективах этих цифровых денег.

Cразу две казахстанские криптовалюты, алтынкоин и евразианкоин могут появиться в Казахстане во второй половине 2018 года. По некоторым данным, на старте стоимость алтынкоин составит 50 долларов и будет подкреплена золотым резервом, передает Tengrinews.kz.

Криптовалюту будет использовать организация, работающая в сфере lifestyle-менеджмента в собственной программе лояльности. Клиенты смогут расплачиваться алтынкоинами в определенных ресторанах, авиакомпаниях, гостиницах, в том числе и за рубежом. В настоящее время компания ведет переговоры с биржей ICO в Дубае, на которую в середине следующего года ожидается запустить 30 миллионов алтынкоинов, после чего криптовалюта сможет поступить в обращение. Другая криптовалюта — евразианкоин — по замыслу предпринимателей должна получить распространение на евразийском пространстве.

Экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов отметил, что на этапе анонса возникает вопрос, как именно будет обеспечиваться алтынкоин золотом и кто выступит гарантом. Чтобы криптовалюта зарекомендовала себя как выгодный актив для инвестирования, решающим станет стратегия ее развития и то, как в дальнейшем она будет реализовываться и насколько широко применяться при оплате товаров и услуг.

А вот финансовый аналитик Дамир Сейсебаев задался вопросом о целесообразности введения этих криптовалют: «Возникает вопрос, для чего это делается. До конца непонятно. Расплачиваться можно и деньгами. Сама суть блокчейна, будь это Bitcoin или какая-то другая криптовалюта, это обеспечить какую-то прозрачность и безопасность. Я не вижу особой опасности использования нашей валюты для расчета. Зачем эта валюта вводится — непонятно. Разве что криптовалюты — это действительно какой-то установившейся тренд. Но с точки зрения инвестирования вопрос, чем плохи традиционные инструменты, которые обращаются на биржах».