До конца года всех полицейских обеспечат видеорегистраторами

Видеорегистратор беспристрастно зафиксирует как действия полицейских, так и действия водителей.

Казахстанских полицейских обеспечат видеорегистраторами до конца года. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Tengrinews.kz.

«По видеорегистраторам. Очень много поступает жалоб на действия наших полицейских. О злоупотреблении, о превышении власти, о грубости. Поэтому видеорегистраторы у нас сейчас обязательны. До конца года мы 100-процентно обеспечим дорожно-патрульную полицию», — сообщил Тургумбаев.

Он отметил, что по линии дорожной полиции около миллиона протоколов составлено в этом году. Естественно, у водителей возникают вопросы, желание оспорить законность действий полицейского: «Поэтому видеорегистратор — это техническое средство, которое беспристрастно фиксирует как действия полицейского, так и действия водителя».