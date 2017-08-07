Из-за больших затрат в Казахстане никак не внедрят электронные браслеты

МВД РК приняло решение об их производстве на принципах ГЧП.

Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что на внедрение технических средств надзора необходимы значительные финансовые средства, поэтому в ведомстве решили привлекать к сотрудничеству бизнес, передает Zakon.kz.

«В ближайшее время мы намерены в деятельность служб пробации внедрить технические средства надзора, то есть электронные браслеты. По электронным браслетам много было обсуждений. Внедрение электронных браслетов потребует значительных финансовых средств», — сказал Е. Тургумбаев на пресс-конференции в правительстве в пятницу.

Замглавы ведомства уточнил, что кроме самих браслетов, необходимо еще серверное оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение, оборудование рабочих мест в каждом районном и городском подразделении полиции. Именно поэтому МВД РК приняло решение о производстве электронных браслетов на принципах государственно-частного партнерства.

«На сегодня принято решение, что их производство будет налажено у нас в стране на принципах государственно-частного партнерства. Весь комплекс этих и других мер позволит снизить уровень повторных преступлений среди лиц, попавших в орбиту пробационного контроля», — заключил Е. Тургумбаев.