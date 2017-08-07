Генпрокуратура РК будет из космоса отслеживать факты самозахвата земли

снимки из космоса.

По инициативе Генеральной прокуратуры РК разрабатывается система, которая способна выявлять незаконные постройки, сопоставляя карту и снимки из космоса. Ноу-хау уже опробовали в деле, правда, пока вручную. В итоге удалось обнаружить 151 незаконно осваиваемый участок, передает Today.kz.

По данным надзорного ведомства в 2016 году в Астане, Алматы, Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской областях выявили 2,5 тысячи незаконно занятых участков. Чтобы предотвратить самозахват, в каждом регионе были созданы мобильные группы. Мониторинг прокуроры проводят совместно с министерством сельского хозяйства и Национальной компанией «Ғарыш сапары».

За год активной работы число самозахватов удалось снизить в шесть раз — с 2500 до 394 случаев.

В августе 2016 года аким Акмолинской области Сергей Кулагин на встрече с жителями сел, расположенных вблизи Астаны, заявил, что проводится работа по подготовке необходимых документов для обращения в АО «НК „Қазақстан Ғарыш Сапары“» по вопросам заключения договора о предоставлении снимков космической системы дистанционного зондирования Земли как района в целом, так и по каждому сельскому округу в отдельности.