Жители Казахстана предпочитают электронные книги бумажным

На одного покупателя приходится в среднем 2 заказа электронных книг.

Казахстанские пользователи покупают электронные книги активнее, чем бумажные. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив данные о платежах жителей Казахстана в книжных офлайн- и интернет-магазинах. С января по июль этого года покупок электронных книг в стране было в 8,4 раза больше, чем заказов бумажных. Покупателей электронных книг — почти в 4 раза больше. Учитывались платежи с банковских карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу.

За первые семь месяцев 2017 года люди оплатили в 2,7 раза больше покупок электронных книг, чем за аналогичный период 2016 года. На одного покупателя пришлось в среднем 2 заказа. Год назад этот показатель был меньше — 1 покупка.

Что касается бумажных книг, все больше жителей Казахстана предпочитают покупать их в интернете. По данным Яндекс.Денег, с января по июль этого года пользователи потратили на покупку таких книг в сети в 1,6 раза больше, чем в магазинах. В интернете каждый покупатель в среднем совершил 2 платежа за книги, а в офлайн-магазинах — 1.

В книжных магазинах жители Казахстана расходуют в среднем за раз 4050 тенге (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 04.08.2017), в интернет-магазинах — 8172 тенге. Самый маленький средний чек — за электронные книги, 974 тенге.

В исследовании учитывались платежи жителей Казахстана с карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу с января по июль 2017 года и за такой же период годом ранее. К весне этого года пользователи выпустили около 600 тыс. пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.