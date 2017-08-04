Материалы уголовных дел полностью перейдут в электронный формат в Алматы

Сотрудники прокуратуры и ДВД уже протестировали специальный носитель, который можно встроить в любой компьютер и планшет.

Правоохранительные органы намерены полностью вести материалы уголовных дел в электронном формате. Сотрудники прокуратуры и ДВД уже протестировали специальный носитель, который можно встроить в любой компьютер и планшет. На карточке со специальной программой будут храниться все данные по определенному уголовному делу, доступ к сведениям будут иметь участники процесса. О новых технологиях в ходе круглого стола в Алматы рассказал заместитель начальника Управления по правовой статистике и специальным учетам по Алматы Муратбек Ержанов, передает Today.kz.

«В стране давно существует проблема с хранением материалов, архивы перегружены. На поиски документов затрачивается огромное время и человеческие ресурсы. Необходимо продолжить реализацию уголовного производства путем перехода на электронную форму. Это позволит значительно упросить процедуру сбора доказательств, составление процессуальных документов, снизит материальные затраты, уменьшит нагрузку на следственные и судебные органы», — сообщил замначальника управления.

По его словам, полностью перейти в электронный формат сейчас не позволяет законодательство. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разработали необходимые поправки в действующее УПК РК.

«Модуль „электронное уголовное дело“ разрабатывался с учетом опыта зарубежных стран. Этот носитель предназначен для хранения цифровой информации и материалов уловного дела. На нем информация надежно защищена. В карточке будет заложена программа по формированию уголовного дела, содержащая алгоритм действий от начала расследования до момента исполнения приговора», — пояснил спикер.

Недавно следователи начали работать в «прозрачном» кабинете, где ведется видеофиксация, записи допросов должны позволить снизить число жалоб на них.

«Фишка — в карточке, там можно размещать видео, аудио, фотоматериалы. (...) В нем будет разработан специальный доступ для участников процесса. К примеру, адвокаты смогут самостоятельно знакомиться с ходом дела», — сказал Муратбек Ержанов.

Электронный носитель уже протестирован в Турксибском районе Алматы, выявлены и устранены некоторые ошибки. В настоящее время ДВД занимается приобретением оборудования.

Напомним, за круглым столом в Алматы представители прокуратуры, судов, адвокатуры, ДВД и бизнес-сообщества обсуждают наболевшие проблемы, касающиеся деятельности правоохранительных органов. Ранее председатель городского суда Нургазы Абдиканов заявил, что с развитием современных технологий следователи стали копировать содержание протоколов допросов.