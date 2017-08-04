В игре Warface от Mail.Ru Group появилась возможность оплаты с баланса activ

Кселл предлагает абонентам торговой марки activ использовать баланс номеров для оплаты покупок в самой популярной клиентской игре на портале Игры Mail.Ru.

Теперь абоненты activ смогут покупать внутриигровую валюту в клиентской онлайн-игре Warface от Mail.Ru Group с баланса абонентского номера. Техническое решение для реализации проекта предоставила казахстанская компания Wooppay.

«Мы постоянно внедряем широкий спектр сервисных решений в области MFS, чтобы наши абоненты могли использовать мобильный номер не только для общения, но и в других аспектах жизни. Абоненты activ через баланс номера могут покупать билеты на мероприятия с онлайн-сервисов, оплачивать парковку, проезд в общественном транспорте, а теперь и игру Warface на портале Игры Mail.Ru. Оплата через баланс номера заменяет банковскую карту и существенно облегчает процесс покупки», — отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

При оплате внутриигровых покупок в Играх Mail.ru с абонентов activ комиссия не взимается.

«Мы проделали огромную работу с партнерским банком и Mail.Ru Group для того, чтобы расширить возможности мобильных финансовых сервисов для клиентов сотовых операторов и предоставить низкий курс конвертации. Вместе мы создаем единое платежное пространство между Казахстаном и другими странами. С каждым новым запущенным проектом мобильных финансовых сервисов баланс телефона становится более полноценным способом платежа и, в скором времени, сможет полностью заменить карту и наличные деньги», — считает Александр Бондаренко, директор финтех-компании Wooppay.

При выборе оплаты с баланса номера activ необходимо ввести абонентский номер, после чего на указанный номер придет подтверждение в виде SMS с номера 7701. В ответ, для подтверждения покупки, абоненту нужно отправить «1» в бесплатном ответном сообщении. После чего стоимость покупки спишется с баланса номера. При списании средств с лицевого счета абонента придет сообщение с номером оплаты. С помощью этого номера легко проверить покупку на сайте Mobimoney.kz в разделе «Проверить операцию». Максимальная сумма одной покупки составляет 100 МРП в сутки.

Аудитория игровых проектов Mail.Ru Group насчитывает более 95 млн зарегистрированных пользователей по всему миру и обладает портфолио из крупнейших зарубежных блокбастеров и собственных разработок.