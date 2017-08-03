Испытания первого научно-технологического спутника РК завершаются в Англии

Запуск спутника планируется до конца 2017 года на ракете-носителе Falcon.

В Великобритании завершаются испытания первого научно-технического спутника казахстанско-французского совместного предприятия «Ғалам». Об этом сообщил глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов, передает Sputnik.

Финальные испытания космического аппарата, спроектированного СП «Ғалам», проводит дочернее предприятие Airbus DS.

Совместное предприятие «Ғалам» было создано в 2009 году казахстанской Национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» и французской Airbus Defense and Space для управления проектом сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СбИК КА). Цель проекта — создание в Казахстане технологической и производственной базы для сборки и испытания космических аппаратов, компонентов полезной нагрузки и элементов космической техники.

По словам Терехова, СбИК КА будет введен в эксплуатацию уже в середине 2018 года: «Мы с нетерпением ждем ввода в строй крупного сборочно-испытательного комплекса для производства космической техники в Астане. Была некоторая задержка по срокам строительства, но сейчас виден значительный прогресс: начинается монтаж технологического оборудования. Мы ожидаем, что к середине 2018 года сборочно-испытательный комплекс будет введен в эксплуатацию», — заключил глава Airbus DS в России.