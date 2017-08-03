23 млн тенге заплатили за проезд по картам «Оңай» за полдня в Алматы

Оплата наличными дороже, что стимулирует народ перейти на электронную форму платежа.

На 23 миллиона тенге совершили поездок в общественном транспорте Алматы владельцы электронных карточек «Оңай» за половину дня 1 августа. Это почти в два раза больше показателя недельной давности — 25 июля за весь день было собрано 26 миллионов тенге. Предварительные результаты рейда озвучил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов, передает «Курсив».

«Рейд начался с 7:00 и проводился до 11:00. На 14:00 мы собрали более 23 миллионов тенге. Если сравнить с прошлым вторником, 25 июля — тогда за весь день было собрано 26 миллионов тенге. Это доказательство того, что на 28% вырос пассажиропоток. С помощью дифференцированного тарифа на 48% мы собрали больше денег. То есть внедрение данной системы дает нам возможность определить общий рынок пассажирских перевозок. Без электронного билетирования мы не можем субсидировать пассажирские перевозки», — сказал Исахов.

Он отметил, что дифференцированный тариф не значит «повышенный». Это способ предоставить населению больше услуг. В дальнейшем к системе «Оңай» будут привязаны и пригородные маршруты.

«Пригородные маршруты по большей части ездят на территории города, но обслуживают поселки Алматинской области. Каждый последующий район будет становиться дороже. Например, один аул 100 тенге, следующий — 120, дальше — 150. Раньше, когда был единый тариф, у нас не было такой возможности», — сказал Максут Исахов.

Он напомнил, что пассажирам будет предложена дисконтная система оплаты. То есть первые десять поездок, по 80 тенге, вторые — 75, третьи — 70. Также в течение определенного промежутка времени будет бесплатная пересадка.

«Я не могу понять панику вокруг „Оңай“, потому, что человеку будет удобно и выгодно платить по карточке. На самом деле тариф же не подорожал. Оплата наличными дороже, что стимулирует народ перейти на электронную форму платежа. Это позволит легализовать рынок пассажирских перевозок. Мы все знаем, что определенное количество денег остается в теневом обороте», — подчеркнул глава управления.