ЕЭК создадут Евразийскую электронную товарную биржу

Все участники рынка Евразии заинтересованы в создании единой электронной биржевой площадки.

Евразийская электронная товарная биржа Шелкового пути будет создана на базе Универсальной товарно-сырьевой биржи Евразийского сотрудничества. Об этом заявил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков, передает Strategy2050.kz.

«Процесс сопряжения инициативы Шелкового пути и ЕАЭС все активнее выходит на стадию ускоренного развития, создавая новые возможности для синергии между этими масштабными проектами. Несомненно, поддержка финансовых структур и ассоциаций будет способствовать движению вперед на пути к экономическому развитию всех стран ЕАЭС», — заявил Т.Жаксылыков.

Он напомнил, что в феврале этого года в Бишкеке Международная торговая палата Шелкового пути и Деловой совет ЕАЭС подписали соглашение по созданию Евразийской электронной товарной биржи Шелкового пути.

По словам руководителя представительства ассоциации в РК, советника президента ФБА ЕАС Алексея Смолякова, особенностью УТСБ ЕС является то, что в данном случае объединены биржевой механизм и механизм проведения клиринговых взаиморасчетов в мультивалютном режиме. Подключение банков России и Казахстана обеспечило бесперебойное обслуживание биржевых сделок.

Алексей Смоляков отметил, что все участники рынка Евразии заинтересованы в создании единой электронной биржевой площадки. При этом объемы сделок на УТСБ ЕАС в последнее время заметно выросли. Сегодня сделки заключаются главным образом между субъектами России и Казахстана.