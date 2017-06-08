Комитет парламента Кыргызстана одобрил во втором чтении законы об ЭЦП и e-управлении

Принятые документы будут являться основой для внедрения электронного правительства в государственных органах.

6 июня комитет Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана принял во втором чтении законопроекты «Об электронном управлении» и «Об электронной подписи». Законопроекты разработаны для совершенствования действующей правовой системы страны в современных реалиях, передает Digital Report.

Так, закон «Об электронном управлении» был инициирован по причине того, что законопроект «Об информатизации и электронном управлении», принятый ранее, уже не полностью обеспечивает потребности страны как в организационно-правовом, так и технологическом плане. Новый закон будет являться базисом для управления информационными системами государственных органов, межведомственного обмена данными и информацией в электронном виде. В дальнейшем ожидается, что, согласно ему, будут определены структуры, которые будут являться своеобразными администраторами перехода на е-управление, утверждены их полномочия в плане принятия решений в области е-госуправления.

Закон «Об электронной подписи» также является актуальным дополнением действующего документа «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Новым законопроектом предусмотрены изменения, направленные на улучшение правового регулирования применения ЭЦП, кроме того, он нацелен на гармонизацию законодательства страны с правовыми нормами Евразийского экономического союза. (ЕАЭС). Согласно закону, устанавливаются права и обязанности участников отношений в области использования электронной подписи, предусматривается аккредитация удостоверяющего центра или систем центров с целью наделения их правомочием выдачи квалифицированных сертификатов, определены требования к удостоверяющим центрам в целях их аккредитации. Благодаря новому законопроекту, электронный документооборот в республике будет иметь под собой правовую базу.

Принятые документы будут являться основой для внедрения электронного правительства в государственных органах, оказания е-госуслуг.