В Кыргызстане MegaСom вновь не продали

Крупный сотовый оператор, 100% акций которого принадлежат государству, выставили на продажу в феврале прошлого года.

Аукцион по продаже 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком» не состоялся, сообщает пресс-служба Фонда по управлению государственным имуществом Кыргызстана. 6 марта было объявлено об очередном аукционе со стартовой ценой в 13,5 миллиарда сомов. Его планировалось провести 5 июня, передает Sputnik.

«Согласно положению, аукцион признается состоявшимся, если в нем участвуют не менее двух зарегистрированных участников. На 17.00 2 июня 2017 года заявок на участие в аукционе по реализации 100 процентов государственного пакета акций ЗАО „Альфа Телеком“ не поступило», — говорится в сообщении.

В связи с этим межведомственная комиссия по подготовке и проведению аукциона признала его несостоявшимся. Фонд намерен продолжить работу по приватизации данного объекта.

Крупный сотовый оператор, 100% акций которого принадлежат государству, выставили на продажу в феврале прошлого года со стартовой ценой в 300 миллионов долларов (около 19 миллиардов сомов). Аукцион должен был состояться еще в мае, однако его передвинули на более поздний срок из-за отсутствия заявок. Следующий аукцион планировали провести 16 декабря, стартовая цена компании составила 14 миллиардов 255 миллионов 250 тысяч сомов. Однако и этот аукцион не состоялся.

ЗАО «Альфа Телеком» было создано в июне 2009 года. Единственным его владельцем являлся Алексей Елисеев. Временное правительство в мае 2010-го национализировало 49% акций сотового оператора. На момент национализации оставшийся 51% находился в собственности компаний Southfield Management Inc. и Vesatel Unitеd Limited, по факту принадлежащих Елисееву. В июле 2015 года был снят арест с 51% акций, что позволило государству стать держателем 100-процентного пакета.