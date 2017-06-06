Депутат предложил создать замену картам от Google и «Яндекс»

Аэрокосмический комитет планирует коммерциализировать используемые системы.

В Казахстане хотят разработать замену картам от Google и «Яндекс» — с таким предложением выступил депутат нижней палаты парламента Мурат Темиржанов во время обсуждения вопроса о развитии космической деятельности в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

«Когда мы сможем пользоваться отечественными геокартами, подготовленными на основе данных наших отечественных спутников? Когда мы получим продукты вместо Яндекс-карт, Google Maps? Возможно ли это? Или нам дешевле пользоваться импортным продуктом?» — обратился к представителям аэрокосмического комитета Мурат Темиржанов.

«Говоря о картах, мы активно взаимодействуем с Министерством по инвестициям и развитию, с Министерством сельского хозяйства. Во взаимодействии с этими министерствами будем работать над тем, чтобы коммерциализировать все наши системы, чтобы была экономическая отдача от вложенных средств в эти системы», — сообщил Еркин Шаймагамбетов — председатель аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.