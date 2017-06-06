Он даст возможность узнавать данные о численности населения с точностью до нескольких секунд.

В Казахстане будет внедрен электронный счетчик населения, сообщил в понедельник первый вице-министр национальной экономики страны Руслан Даленов. Это нововведение, отражающее в режиме реального времени факты рождения и смерти, а также прибытия и убытия граждан в страну и из страны, позволит обновлять информацию по численности «с интервалом в несколько секунд», передает Sputnik.

«Перепись (населения) проводится раз в десять лет, но информация по оперативным данным собирается регулярно, сейчас мы собираемся запустить онлайн-счетчик. Эту информацию мы будем размещать со следующего месяца, запустим этот проект», — уточнил вице-министр.

По его словам, именно с внедрением данного проекта было связано отсутствие оперативной информации по численности населения в Казахстане в последнее время: «Такие данные мы не публиковали, так как уточняли методологию. Поскольку внедряем электронный счетчик, мы уточнили все данные − это заняло время, теперь, после внедрения онлайн-счетчика, мы вернемся к практике отчетов по численности населения».