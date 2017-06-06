К 2023 году планируется создать спутник «KazSat-2R» в Казахстане

Он предназначен для плановой замены спутника «KazSat-2».

Казахстан продолжит развивать орбитальную группировку отечественных космических аппаратов. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, передает Strategy2050.kz.

Глава ведомства отметил, что министерством ведется системная работа по развитию научно-технологической базы космической отрасли, дальнейшему развитию орбитальных группировок страны и повышению эффективности использования созданной современной космической инфраструктуры для решения задач отраслей экономики страны.

Сегодня в Казахстане успешно функционируют космическая система связи и космическая система дистанционного зондирования Земли.

«Космическая система связи „KazSat“ состоит из двух спутников связи „KazSat-2“ и „KazSat-3“ с двумя наземными комплексами управления в г. Акколь Акмолинской области и близ г. Алматы (основной и резервный). Полезная загрузка этих спутников по состоянию на июнь текущего года составила: „KazSat-2“ — 64,67%, „KazSat-3“ — 74,29%. За последние 5 лет (с 2011 по 2016 годы) доля Национального оператора космической системы связи на внутреннем рынке в предоставлении спутниковой емкости увеличена с 12% до 99%, обеспечено импортозамещение услуг иностранных операторов в объеме порядка 27 млрд тенге», — рассказал Б. Атамкулов.

Данная система обеспечивает спутниковое и телевизионное вещание на всей территории страны, спутниковую связь и передачу данных для нужд государственных органов, национальных компаний и частных организаций, а также работу базовых станций сотовой связи в удаленных регионах республики.

Министр сообщил, что в настоящее время проводится работа по плановой замене спутников к моменту завершения их сроков эксплуатации, к 2023 году планируется создать и запустить спутник «KazSat-2R» для плановой замены спутника «KazSat-2».

Также Б. Атамкулов проинформировал депутатов об успешном функционировании космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ).

«В настоящее время действует орбитальная группировка, состоящая из двух спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения „KazEOSat-1“, среднего разрешения „KazEOSat-2“, а также наземного комплекса управления в г. Астане», — отметил министр.

В рамках бюджетной программы «Услуги по предоставлению космических снимков государственным органам и организациям, получаемые от КС ДЗЗ РК» космические снимки безвозмездно предоставляются государственным органам и организациям.

«В 2016 году государственным органам на безвозмездной основе были предоставлены снимки площади порядка 22,3 млн. кв. км., стоимостью около 12,3 млрд тенге. К примеру, в случае приобретения аналогичных космических снимков по тарифам зарубежных операторов стоимость их составила бы около 23 млрд. тенге, все это подтверждает косвенный экономический эффект для государства от импортозамещения снимков отечественной КС ДЗЗ. В начале 2018 года планируется запуск 2 спутников космической системы научно-технологического назначения, созданных совместной казахстанско-британской командой инженеров», — сообщил спикер.