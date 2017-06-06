В Астане открываются IT-курсы для студентов

Проект «Method PRO» стартует уже в июне.

100 талантливых студентов со всей страны пройдут профессиональное IT-обучение от лучших специалистов индустрии. Уже в июне стартует проект «Method PRO». Регистрация участников стажировки проходила с 1 апреля по 25 мая. На данный момент собрано более 500 заявок.

«Знания программирования — преимущество которое позволит нашей молодежи оставаться конкурентоспособными на стремительно меняющемся рынке труда. В течение двух месяцев ребята получат новые практические знания от именитых отечественных и иностранных специалистов», — отметили организаторы.

Курсы пройдут по нескольким темам: мобильная и веб-разработка, машинное обучение и Вig Data, маркетинг и бизнес-анализ. Кроме того, предусмотрена серия семинаров от лучших местных и иностранных специалистов. По окончанию стажировки будет создана образовательная платформа для казахстанской молодежи.