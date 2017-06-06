Прибыль 14,7 миллиарда тенге принесла система KazSat

Эксплуатация системы связи позволила сэкономить 27 миллиардов тенге.

Эксплуатация системы связи KazSat позволила сэкономить 27 миллиардов тенге и принесла доход 14,7 миллиарда тенге. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, передает Today.kz.

" За период эксплуатации система KazSat обеспечила импортозамещение в размере 27 миллиардов тенге за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников, и принесла доход 14,7 миллиарда тенге. Если бы не было у нас спутника KazSat, мы ежегодно оплачивали бы за услуги иностранных спутников 45 миллионов долларов«, — сказал Атамкулов.

К 2023 году Казахстан планирует создать и запустить новый спутник KazSat-2R.

«Министерством проводится работа по плановой замене спутников к моменту завершения их срока активного существования в космосе. Планируем к 2023 году создать и запустить спутник KazSat-2R для плановой замены спутника KazSat-2», — добавил министр.

Космическая система связи KazSat состоит из двух спутников связи KazSat-2 и KazSat-3 с двумя наземными комплексами управления в Акколе Акмолинской области и вблизи Алматы. Полезная нагрузка двух спутников, по состоянию на июнь 2017 года, составила по KazSat-2 — 64,67%, KazSat-3 — 74,29%.