Национальный конкурс инноваций стартовал в Казахстане

В этом году общий призовой фонд увеличен до 11 миллионов тенге.

Министерство по инвестициям и развитию РК и АО «Национальное агентство по технологическому развитию» объявили национальный конкурс инноваций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

«Основная задача конкурса — охват практически всех субъектов инновационной системы — от школьников до работников предприятий», — заявила заместитель директора департамента инновационного и технологического развития МИР РК Несипгуль Есембаева.

В этом году общий призовой фонд увеличен до 11 миллионов тенге. Конкурс представлен в следующих номинациях: «Лучшее рационализаторское предложение», «Лучший инновационный проект среди учащихся средних школ», «Лучший инновационный проект среди студентов», «Лучший инновационный регион/Самый инновационно-активный регион».

В номинации «Лучший инновационный проект среди учащихся средних школ» могут принять участие учащиеся 8–11 классов средних школ и студенты 1 и 2 курсов колледжей Казахстана. Для участия в конкурсе участники должны снять видео продолжительностью не более 2,5 мин., о проекте в любой отрасли науки, технологии, инженерии или математике (STEM), выложить на портал YouTube и указать ссылку на видеоролик при подаче заявки онлайн на сайте. Победители в номинации «Лучший инновационный проект среди учащихся средних школ» получат ценные призы.

Победитель в номинации «Лучший инновационный проект среди студентов» получит главный приз — 1,5 млн тенге, призеры (2 и 3 место) — по 1 млн и 700 тыс. тенге соответственно. В данной номинации могут участвовать студенты вузов до 25 (включительно) лет (на момент подачи заявки).

Основная цель номинации «Лучшее рационализаторское решение года» — пропаганда и поддержка рационализаторского движения, стимулирование творческого потенциала рационализаторов в решении творческих задач и эффективного производства на различных предприятиях Казахстана. Призовой фонд составит 5 млн тенге: 1-е место — 2,5 млн тенге; 2-е место — 1,5 млн тенге; 3-е место — 1 млн тенге.

Кроме того, для представителей СМИ будет проводиться конкурс журналистских материалов на тему инноваций. В данной номинации будут определены победители по следующим подноминациям: «Лучший материал в печатных изданиях», «Лучший радиоматериал», «Лучший телевизионный сюжет», «Лучший интернет-материал». К конкурсу допускаются телесюжеты, радиоматериалы, публикации и другие материалы, опубликованные и/или размещенные в СМИ в период с 1 января 2016 года по 30 сентября 2017 года. Победители и призеры (2 и 3-е места) в номинации для журналистов получат по 300 000, 200 000, 100 000 тенге соответственно.

Также в рамках конкурса будет определен «Самый инновационно-активный регион», который получит специальную переходящую статуэтку и памятный диплом Министра по инвестициям и развитию РК. На сегодня обладателем переходящей статуэтки является Восточно-Казахстанская область, как самый инновационно-активный регион 2016 года.

Заявки на участие принимаются в онлайн формате на официальном сайте АО «НАТР» до 1 октября 2017 года. Итоги конкурса будут подведены к концу октября.