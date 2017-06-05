Казахстанцы, подписывая онлайн-петиции, смогут влиять на работу госорганов

Сейчас этот вопрос прорабатывается министерством информации.

Казахстанцы смогут составлять и подписывать петиции прямо на сайте электронного правительства. Правда, когда это произойдет, неизвестно, вопрос только прорабатывается министерством информации, передает «КТК».

«Это не только от нас зависит. Это же дополнительные средства надо выделять, это дополнительные изменения в законодательство. Т.е я не могу сейчас сказать, что до конца года сделаем. Нет. Это вопрос, который требует проработки. Но даже если вопрос обсуждается, это уже важный шаг», — отметил Даурен Абаев, министр информации и коммуникаций РК.

Как будет работать система онлайн-заявлений, тоже неясно. Но принцип примерно такой, как и в других странах: граждане выражают свое мнение по тому или иному вопросу, ставя свою подпись под электронным документом. При необходимом количестве подписавшихся документ рассматривают соответствующие органы. Такая форма выражения общественного мнения действует в 70 странах мира. Первой практику ввела Великобритания.