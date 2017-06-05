Премьер-министр Кыргызстана: Страна должна стать информационным хабом в Центральной Азии

Основной целью проекта государственной информатизации страны «Таза коом» является создание прозрачного общества.

Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кыргызской Республики, отметил, что основной целью проекта государственной информатизации страны «Таза коом» является создание прозрачного общества, появлению которого способствует внедрение новых технологий, новой модели управления и развитие человеческого потенциала, передает Digital Report.

«Нам необходимо создать высокотехнологичную инфраструктуру, подразумевающую интеграцию нашей страны в транснациональные магистральные оптоволоконные сети. Мы должны добиться, чтобы Кыргызстан стал информационным хабом в Центральной Азии, соединяющим Европу, Азию и Ближний Восток», — заявил он.

Кроме того, глава кабмина рассказал о подключении регионов страны к единой национальной сети, которая обеспечит доступ к глобальным информационным ресурсам. Премьер-министр подчеркнул, что проект «Таза коом» станет связующим звеном между государством и населением. «Через реализацию этого проекта мы сможем обеспечить предоставление основных госуслуг для наших граждан во всех уголках страны. Проникновение высоких технологий будет способствовать решению проблемы коррупции, с которой сейчас идет решительная борьба», — пояснил Жээнбеков.

Он также отметил, что высокотехнологичный сектор может стать лидирующим сектором экономики, для развития которого будет создана благоприятная регуляторная среда. «Высокотехнологичный сектор имеет огромный производственный потенциал. В будущем он может стать лидирующим сектором экономики. Поэтому один из принципиальных моментов — создание максимально благоприятной регуляторной среды. Льготные режимы для ИКТ-отрасли будут сохраняться и далее», — сказал премьер-министр.

При построении цифрового общества необходимо учитывать аспект информационной безопасности. «При столь высокой интеграции и открытости данных совместными усилиями должен быть обеспечен режим, гарантирующий безопасность не только информации, но и безопасность жизнедеятельности общества и личности», — заметил он.

Глава правительства добавил, что в подготовке и дальнейшей реализации проекта «Таза Коом» необходимо содействие партнеров по развитию. «Нам нужны идеи развития, инвестиции, техническая поддержка для привлечения в страну новых технологий и мирового опыта. Хочу заверить в высокой заинтересованности правительства в реализации этого проекта и готовности оказать всю необходимую поддержку», — подчеркнул Жээнбеков.