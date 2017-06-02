Казахтелеком провел мини-турнир по World of Tanks среди школьников

Он позволил продемонстрировать скорости новых тарифных пакетов АО «Казахтелеком» VIP Gamer.

Сегодня в Астане «Казахтелеком» провел мини-турнир по игре по World of Tanks среди школьников, который приурочили к началу летнего каникулярного периода. Турнир позволил продемонстрировать скорости тарифных пакетов АО «Казахтелеком» на примере игры.

Напомним — в конце апреля «Казахтелеком» и Wargaming представили казахстанским любителям «танчиков» совместную линейку пакетов VIP Gamer, включающую возможность получения премиум-аккаунта в World of Tanks.

Новые пакеты включают в себя высокоскоростной доступ к интернету со скоростью до 500 Мбит/с, услуги цифрового телевидения, фиксированную и мобильную телефонную связь и другие услуги. Кроме того, в линейке VIP Gamer предусмотрена увеличенная скорость скачивания обновлений игры World of Tanks — игрокам WoT предоставлена возможность доступа к серверам компании Wargaming, установленным на технических площадках Казахтелекома. Договоренность о локализации игрового кластера World of Tanks в крупнейшем дата-центре Казахтелекома, соответствующем международному стандарту Tier III,была достигнута в 2016 году. Это позволило обслуживать игровые сессии для пользователей из Казахстана на высоких скоростях и получать актуальные обновления.

«Данный проект реализован в результате длительной и кропотливой работы большой команды специалистов с обеих сторон. С учетом наблюдаемой динамики, мы планируем подключить до конца года не менее 5 тысяч абонентов, но показателем эффективности для нас является 10 тысяч абонентов до 1 января 2018 года. Уверен, наши клиенты уже в скором времени оценят все преимущества новой линейки услуг. Вместе с тем, я хочу поздравить всех казахстанских школьников с окончанием учебного года, Днем защиты детей, поэтому сегодня мы пригласили учеников среднего звена и старшеклассников, проявляющих интерес к компьютерным играм, и провели с ними откровенный разговор о ценностях, приоритетах и эффективном распределении времени. Примечательно, что для них компьютерные игры — не забава, а настоящий спорт, киберспорт», — отметил Манас Оспанов, главный менеджер АО «Казахтелеком».

На сегодняшнем мини-турнире была озвучена первичная статистика по новой линейке услуг. Потребителями контента Wargaming в Казахстане является порядка 1,5 млн человек, из них свыше 750 тыс. активных игроков. За первый месяц с момента запуска пакетов VIP Gamer к тарифному плану подключилось более 700 человек. Сообщается, что в дальнейшем работа по популяризации совместного тарифного плана АО «Казахтелеком» и Wargaming по продвижению качественного игрового контента и расширению доступа к инфокоммуникационным услугам будет продолжена.

Турнир завершился награждением победителей. Первое место заняла команда NAVY, опередив команду «Торнадо» по заработанным очкам.