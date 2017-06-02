KazTransCom выплатит дивиденды за второе полугодие в размере 30 тенге на акцию

Компания зарезервировала на выплату дивидендов по привилегированным акциям более 3 миллионов тенге.

Компания KazTransCom сообщила Казахстанской фондовой бирже (KASE) о намерении выплатить дивиденды по своим простым акциям за второе полугодие 2016 года в размере 30,01 тенге на одну акцию. Такой же размер дивидендов установлен и для привилегированных акций компании — 30,01 тенге. KazTransCom зарезервировал на выплату дивидендов по привилегированным акциям 3 172 477 тенге.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2016 года KazTransCom выплатил дивиденды по своим привилегированным акциям из расчета 20 тенге на одну акцию на общую сумму 2 114 280 тенге. Дивиденды по простым акциям за тот же период установлены в размере 17,82 тенге на одну акцию.

По итогам 2015 года акционеры АО «KazTransCom» приняли решение о невыплате дивидендов по простым акциям компании. «Годовым общим собранием акционеров принято решение не производить начисление дивидендов по простым акциям общества за 2015 год, доход не распределять и оставить в распоряжении общества», — сообщалось в распространенном пресс-релизе. В то же время, дивиденды за тот же период по привилегированным акциям составили 20 тенге на бумагу.

Прибыль компании за 2016 год составила 902 млн тг.