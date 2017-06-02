Записываться будут только некоторые телефонные разговоры казахстанцев

В КНБ прокомментировали новый техрегламент о сборе данных абонентов сотовых сетей.

Новый техрегламент о сборе данных абонентов сотовых сетей не означает, что все разговоры по любым видам связи на территории Казахстана будут записываться, в техрегламенте нет таких требований. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК, передает Tengrinews.kz.

Напомним, 11 мая 2017 года Telia Company, которой принадлежит оператор сотовой связи Kcell, заявила, что внедрение нового технического регламента «Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах» может иметь серьезные последствия в отношении свободы выражения клиентов компании и противоречить правам человека. Было отмечено, что новый регламент вступит в силу в феврале 2018 года. Его внедрение означает дополнительные требования к сотовым операторам по слежению за пользователями и необходимость делать значительные инвестиции.

В свою очередь, в пресс-службе КНБ заявили, что новые правила не означают, что все разговоры по любым видам связи на территории Казахстана будут записываться. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Уголовно-процессуального кодекса РК проведение негласных следственных действий осуществляются исключительно с санкции прокурора. В этой связи записываться будет информация (разговоры) только того лица, в отношении которого получена санкция прокурора", — прокомментировали в КНБ РК. В ведомстве отметили, что заявление Telia Company о прямом доступе госорганов к их сетям не соответствует действительности.