«Киберщит Казахстана» будут строить в 2 этапа

Проект направлен на обеспечение кибербезопасности республики.

Зампредседателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Руслан Абдикаликов рассказал, что проект «Киберщит Казахастана» будет претворяться в два этапа — первый этап охватит 2017-2018 года и второй — 2019-2022 года. На первом этапе предполагается сформировать расширенную правоприменительную практику соблюдения принятых требований в сфере информационной безопасности (ИБ), провести аудит образовательных программ и профессиональных стандартов, а также увеличить количество специалистов по ИБ и повысить квалификацию сотрудников, которые уже работают в этой сфере. В планах предусмотрено и создание схем эффективного взаимодействия между промышленностью и наукой для создания отечественных разработок, передает Digital Report.

На втором этапе планируется, что казахстанские ИТ-компании будут занимать ключевые позиции в обеспечении национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры системами ИБ, а отечественные предприятия электронной промышленности будут являться основными поставщиками телекоммуникационного оборудования для госорганов.

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Дмитрий Голобурда, рассказывая о проекте, отметил, что «целью программы является достижение и поддержание уровня защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, обеспечивающего устойчивое развитие Республики Казахстан в условиях глобальной конкуренции».