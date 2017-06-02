Во всех министерствах Кыргызстана появится должность ИТ-директора

А госслужащие будут в обязательном порядке расширять знания в области информационных технологий.

Для эффективной реализации проекта по созданию умного государства «Таза коом» необходимо внедрить новую должность штатного ИТ-специалиста, который займет руководящую должность и будет продвигать реализацию проекта внутри каждого ведомства. Об этом в рамках международной конференции «Таза коом» сообщил руководитель аппарата президента Сапар Исаков, передает Digital Report.

«Мы будем проводить курсы повышения квалификации по информационным технологиям и иностранным языкам для госслужащих. В каждом министерстве мы хотим внедрить должность главного информационного директора (CIO) в ранге заместителя руководителя», — заявил он.

Эксперты считают данную инициативу необходимостью в свете глобальной цифровизации страны, которая в первую очередь коснется госаппарата. «„Таза коом“ — масштабная программа, и необходимо ее внедрять по возможности одновременно везде. Для этого в каждом из министерств должны быть люди, которые разбираются и понимают программу. Сейчас ИТ-специалистов в госорганах нужно выводить на другой уровень, это должны быть те люди, которые могли бы напрямую общаться с руководством и продвигать элемент программы „Таза коом“ в своем ведомстве. Этот человек должен быть в курсе мировых тенденций на рынке ИКТ и точно знать, что нужно в настоящий момент государству и как это должно реализовываться именно в его ведомстве», — сказал эксперт рабочей группы «Таза коом» Жапар Усенов.

Сегодня на рынке Кыргызстана наблюдается дефицит ИТ-специалистов, отметил председатель Парка высоких технологий Азиз Абакиров. Высокий спрос приводит к тому, что профессия программиста в Кыргызстане является одной из самых высокооплачиваемых. «Сейчас ИТ-специалист на нашем рынке дорого стоит. Нужно понимать, что мы конкурируем с международным рынком, так как наши программисты работают на аутсорсинг в другие страны и получают очень хорошую зарплату», — прокомментировал Абакиров. По его мнению, велика вероятность того, что за зарплату госчиновника квалифицированные специалисты не согласятся работать.

Наличие грамотного ИТ-специалиста в министерстве — очень важный вопрос, уверен глава Госкомитета ИТ и связи Бакыт Шаршембиев. «Привлечь профессионалов такого уровня будет тяжело. Мы также понимаем, что за маленькую зарплату они не захотят работать. Поэтому рассматривается возможность того, что должность информационного директора будет финансироваться не из бюджета, а за счет донорских средств», — пояснил он. Высокая заработная плата ИТ-специалиста будет более чем оправдана, поскольку позволит сократить многие статьи расходов, считают эксперты.