Россия включила Казахстан в список стран, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных

Роскомнадзор обновил перечень государств, которые гарантируют защиту персональных данных на соответствующем уровне.

Казахстан включен Роскомнадзором в обновленный список стран, обеспечивающих адекватную защиту персональных данных. Основным условием фиксации зарубежного государства в этом перечне является наличие в его законодательной системе комплексного нормативного правового акта, с помощью которого регулируется сфера персональных данных. Функционирование в стране уполномоченного органа по защите личной информации и наличие системы санкций, предусмотренных за нарушение требований законодательства в этой области, также принимается во внимание, передает Digital Report.

В новой редакции приказа Роскомнадзора также перечислены такие страны, как Государство Катар, Республика Коста-Рика, Республика Мали, Республика Сингапур, Южно-Африканская Республика, Габонская Республика.