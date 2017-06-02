В Кыргызстане 7 млн абонентов сотовой связи при 6 млн населения

Пользователей мобильной связи в Кыргызстане на 17% больше, чем населения.

Более 7 млн абонентов сотовой связи насчитывается в Кыргызстане. Этот показатель превышает общее количество населения республики, сообщила главный специалист управления реализации проектов Госкомсвязи Элина Саккараева. По ее словам, из 6 млн населения республики 380 тыс. являются абонентами фиксированной связи, а количество интернет-пользователей насчитывает более 5 млн человек, передает Digital Report.

Рассказывая о реализации проекта Digital CASA, которая будет проходить в ближайшие 5 лет, специалист отметила, что основная цель программы — прокладка ВОЛС по всем регионам КР с охватом всей территории республики. Она подчеркнула, что в настоящее время, на подготовительном этапе, важным моментом является создание регулятивной среды, разработка нормативно-правовой базы. Затем последует строительство инфраструктуры, участие в котором будут принимать как государство, так и частные операторы, и которое потребует значительных инвестиций. «В каждом регионе мы хотим осуществить подключение к высокоскоростному интернету по технологии широкополосного доступа по оптическому кабелю», — поделилась Саккараева. По планам правительства, к интернету должны быть подключены 456 пунктов айыл окмоту (сельская управа — прим. DR), более 2200 школ, отделения почты, милиции и медпункты.