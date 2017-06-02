Казахстанский travel-стартап Santufei привлек инвестиции

Средства пойдут на расширение проекта, увеличение команды и разработку новых продуктов.

Казахстанский сервис по поиску, бронированию и продажам авиабилетов онлайн Santufei.com объявил о привлечении инвестиций и своем расширении. Инвесторами выступил ряд частных лиц, давно следивших за развитием проекта.

Как стало известно Profit.kz, сумма сделки превысила 300 тыс. долларов. Саму компанию оценили в 1,5 млн долларов. Средства пойдут на расширение проекта, увеличение команды и разработку новых продуктов. Значительную часть средств планируется направить и на маркетинг.

«В ближайшее время мы планируем ввести новшества на нашем ресурсе. Если раньше проект Santufei.com специализировался на поиске, бронировании и продаже дешевых авиабилетов, то в скором времени мы расширим горизонты. Учитывая потребности наших пользователей, мы решили добавить возможность бронирования и покупки железнодорожных билетов, оформление страховки, а также бронирование отелей. Планируемые изменения позволят казахстанцам спланировать и оформить поездку в несколько кликов», — отмечает глава компании Асхат Омаров.

Santufei.com — сервис по бронированию и продаже авиабилетов с минимальными ценами, запущенный в 2014 году. Ресурс предоставляет возможность самостоятельно подобрать авиабилет в любую точку мира и существенно сократить время, затрачиваемое на бронирование.

Текущие обороты сервиса превысили 300 миллионов тенге в месяц. Подобной цифры стартап достиг без привлечения сторонних инвестиций. Однако, полученное финансирование и последующее расширение проекта, по расчетам руководства компании, увеличит текущий оборот до 700 миллионов тенге ежемесячно к концу года.

Отметим, что год назад о привлечении инвестиций в свой проект Chocotravel.com, который также занимается поиском авиабилетов, сообщили представители интернет-холдинга Chocofamily.