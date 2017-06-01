Все больше казахстанцев регистрируют рождение ребенка через портал eGov

Планируется перейти к проактивному оказанию услуги.

В Казахстане услуга по регистрации ребенка через портал электронного правительства становится популярной — за последние пять лет заметно возросло количество оказанных услуг по регистрации рождения ребенка, назначения пособия по уходу за ребенком и постановки в очередь в детский сад. В 2012 году этот показатель составлял — около 8 тысяч услуг, в 2016 году — более 430 тысяч, а за пять месяцев 2017 года — более 106 тысяч услуг.

Сейчас на портале электронного правительства доступна композитная услуга «Рождение ребенка», которая позволяет получить несколько услуг сразу: присвоить ИИН, подать заявление на получение свидетельства о рождении, получить единовременное пособие на рождение и поставить ребенка в очередь в детский сад.

В то же время АО «Национальные информационные технологии» совместно с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и соответствующими государственными органами планирует перейти к проактивному оказанию услуги.