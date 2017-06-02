Особенности ЦОДостроения в Казахстане

Что тормозит развитие рынка коммерческих ЦОДов в Казахстане и что поможет его росту?

Все новое — это хорошо забытое старое

«Когда мы говорим о трендах развития дата-центров, то, прежде всего, мы говорим о технологических и социальных факторах. Как воспринимаются технологии в целом, насколько они полезны для рынка», — говорит Станислав Мирин, ведущий консультант iKS-Consulting.

Тут следует сделать экскурс в историю. Первыми дата-центрами, фактически, были мейнфреймы, эпоха которых длилась почти 30 лет. И главным образом потребителями услуг этих «монстров» выступали ученые и экономисты. Следующий этап начинается в 80-х, когда зарождается эпоха персональных компьютеров. И в этой модели центр вычислений становится распределенным: генераторами данных становятся офисные работники, автоматизированные системы — идет тотальная цифровизация бизнеса. Правда, в домах людей все еще нет места для «цифры» — аналоговые технологии чувствуют себя все еще весьма комфортно — винил и магнитная лента являются основой экосистемы.

В 90-х годах начинают появляться некие прообразы дата-центров. При этом каждой этап ставится короче — рынок ускоряется. Далее — бумообразное развитие интернета, появление смартфонов. Наконец, появление облаков.

«Что будет дальше? Активно развивается направление дополненной реальности, виртуальной реальности, межмашинного взаимодействия, при этом, основная масса данных будет генерироваться машинами», — прогнозирует Станислав Мирин. По его словам, рост данных будет расти по экспоненте — к 2015 году их объем может вырасти до 10 раз в сравнении с 2016 годом. Впрочем, он не приведет к линейному росту дата-центров. Причина в том, что их мощность и производительность тоже растут. «Деловая информация будет преобладать в общем объеме данных — 53%. Какие это данные? Видео, информация из медицинских систем, CRM-систем, M2M. При этом центр генерации данных сместится в Юго-Восточную Азию», — рассказывает он.

Мировой рынок ЦОДов продолжает развиваться, при этом происходит его консолидация, концентрация — сейчас в мире более 8,5 млн ЦОДов. Характерен еще один тренд: количество стоек в облачных центрах обработки данных растет в разы быстрее корпоративных и коммерческих — в мире задался тренд на снижение их количества.

«Наконец, сильный тренд, — резюмирует ведущий консультант iKS-Consulting, — рост гипермасшабируемых ЦОДов. Дата-центры будут все активнее использовать технологии Интернета вещей».

ЦОД с казахстанским акцентом

Светлана Черненко, глава представительства iKS-Consulting в Казахстане, примеряет «рубашку» ЦОД ближе к телу — к казахстанской реальности. «В классическом телекоме мы равняемся на рынок России — есть устойчивое мнение, что то, что происходит у северного соседа, через пару лет будет и в Казахстане», — говорит она. Впрочем, к рынку центров обработки данных это не всегда справедливо. Речь идет, по ее словам, об объективной реальности, которую необходимо учитывать инвесторам для того, чтобы принимать верные решения.

Первая особенность — это сложная география, которая характеризуется низкой плотностью населения, большими расстояниями между городами. «Таким образом, строительство сетей центров обработки данных в Казахстане доступно только крупным компаниям, либо при господдержке. Это уникальные особенности», — говорит глава представительства iKS-Consulting в Казахстане.

Второе — неравномерная концентрация бизнеса. Катастрофоустойчивые центры обработки данных расположены в Павлодаре и Акколе, и они существенно удалены от деловых центров — Алматы и Астаны. «Пусть этот фактор где-то субъективный, но он существует», — отмечает Светлана.

Третья данность — незначительное количество интернет-пользователей Казнета, а также значительная интеграция с Рунетом. «Вывод — у местных проектов достаточно сдержанные перспективы. А интернет-проекты — это двигатель ЦОДов. Тем не менее, тренд на рост их количества есть», — обнадеживает эксперт.

Рынок коммерческих центров обработки данных в Казахстане имеет ярко выраженный «операторский» характер. Это значит, что основные игроки этого рынка — операторы связи или госорганы. «В России рынок коммерческих ЦОДов — это самостоятельный бизнес. Это не дополнительный источник доходов, а основной. В Казахстане же, например, „Казахтелеком“ — это более половины стоек. Для примера — в „Ростелекоме“ — лишь 13%», — аргументирует она.

Наконец, казахстанские центры обработки данных довольно прохладно относятся к сертификации — в республике всего три сертифицированных дата-центра. Низкий спрос на сертификацию говорит о том, что рынок незрелый, а игроки не видят в сертификации существенных конкурентных преимуществ.

Несмотря на эти особенности, рынок центров обработки данных в целом находится в русле мировых трендов, правда, с некоторым временным лагом. Какие аргументы в пользу этого утверждения? Например, один из них говорит о том, что в 2016 году в Казахстане снизился сегмент физических услуг в пользу облачных.

Скорее да, чем нет

Главный драйвер, поддерживающий аптренд для центров обработки данных — это снижение издержек, оптимизация затрат, инфраструктуры и т.д. «Минусы скорее субъективные. Например, нет уверенности в безопасности данных, клиентов центров обработки данных пугает их физическая удаленность друг от друга, сохраняются сомнения в профессиональном уровне персонала дата-центров. Наконец, присутствуют и личные опасения о том, что активное использование ЦОДов приведет к сокращению ИТ-департаментов», — отмечает Светлана Черненко, говоря о том, что развеивать эти страхи — это важная маркетинговая задача игроков рынка.

По мнению эксперта, госсектор и квазигосударственный сектор, а также телекоммуникационные операторы будут сохранять доминирующую роль на этом рынке в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе — только им по силе инвестировать большие средства в условиях низкого их возврата. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки в сторону более широкого участия частного бизнеса, нужна помощь государства в этом процессе, нужна работающая модель эффективного доступа к национальной сети передачи данных. «Первые 5-6 независимых центров обработки данных будет ждать успех, будут развиваться и виртуальные ЦОДы», — резюмирует Светлана Черненко.