Российская компания электронных закупок запустит торговую площадку в Казахстане

ЕТС-Тендер позволит повысить эффективность закупочной деятельности предприятий РК.

Группа ЕТС и B2B-Center подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электронной коммерции в Республике Казахстан. Целью данного сотрудничества является запуск торговой площадки ЕТС-Тендер, которая позволит повысить эффективность закупочной деятельности предприятий РК за счет внедрения современных инструментов электронной коммерции и торгов нестандартизированными товарами.

«Новая площадка будет способствовать развитию конкуренции на локальном рынке, а также продвижению казахстанских компаний на международном уровне. Система ЕТС-Тендер создана на основе многолетнего опыта оптимизации закупок и продаж коммерческих компаний, а значит — максимально учитывает интересы всех участников корпоративной торговли», — отметили представители B2B-Center.

Сообщается, что платформа ЕТС-Тендер обеспечит проведение всего спектра закупочных процедур, от классических аукционов на снижение цены до многокритериальных закупок. Гибкость системы позволит настраивать площадку в соответствии со спецификой деятельности клиента, а также автоматизировать закупочную деятельность и участие в торгах. Запуск ЕТС-Тендер запланирован на июль 2017 года.