Одноразовые sms-пароли для 20 услуг заработают на eGov с 1 июля

При вводе кода портал автоматически проверяет номер гражданина в базе mGov.

С 1 июля на портале электронного правительства будут доступны 20 услуг, которые можно получить без ЭЦП. Для большинства из них казахстанцы смогут получить одноразовые sms-пароли, для других услуг потребуется только авторизация на портале, передает Tengrinews.

В перечень 20 услуг вошли самые популярные — справка об отсутствии или наличии недвижимости, о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических лиц, выписки из реестра регистрации залога движимого имущества, о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, а также услуги по выдаче технического паспорта объекта недвижимости и выдаче повторных свидетельств или регистрации актов гражданского состояния.

Одноразовый пароль — это sms-уведомление, которое приходит на мобильный телефон гражданина после отправки запроса. Запросивший получает на телефон проверочный код, далее нужно ввести код в специальной графе на eGov.kz. При вводе кода портал автоматически проверяет номер гражданина в базе mGov, в случае совпадения номера телефона с номером, зарегистрированным в данной базе, результат запрошенной услуги будет предоставлен незамедлительно.

Для того чтобы зарегистрироваться в базе mGov, необходимо зайти в «Личный кабинет», в графе «телефон» указать номер мобильного телефона. Вместе с тем привязать номер телефона к ИИН можно также, обратившись во фронт-офисы Правительства для граждан.