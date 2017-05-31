Участие в интернет-премии Award.kz станет платным

29 мая 2017 года начал свою работу 15 сезон старейшего и крупнейшего конкурса сайтов Казнета — Национальная интернет-премия Award.kz-2017.

Данияр Кудайбергенов, основатель студии «Ризн», который возглавил оргкомитет Премии в текущем году, аргументирует решение таким образом: «Этот год для конкурса станет поворотным. Мы подготовили несколько важных нововведений и много небольших. Задача оргкомитета на 2017-й год — вернуть репутацию конкурса, сделать его прозрачным для участников, поднять средний уровень работ участников конкурса, быть максимально объективными. И самое серьезное изменение в правилах конкурса — заявки теперь платные. Так мы хотим отсеять заведомо слабые работы и получить ресурсы для обеспечения высокого уровня в организации конкурса». Стоимость участия в Award.kz-2017, как выяснил Profit.kz, составит от 4000 до 6000 тенге в зависимости от времени подачи заявки на участие (принцип: раньше — дешевле).

Помимо введения платного формата для конкурсантов, для членов экспертного и международного жюри вводятся регламенты оценки работ, возвращено в алгоритм и параллельное судейство экспертного жюри.

Претерпит существенный редизайн и сайт Премии. «Это еще одно масштабное нововведение, мы затратим на эту работу больше времени, чем первоначально планировалось. Поэтому релиз нового сайта состоится уже после старта конкурса», — говорит Данияр Кудайбергенов. Действительно, сайт премии не обновлялся с 2006 года. Как утверждается в распространенном пресс-релизе, в новом дизайне «учтены потребности конкурсантов и экспертов».

Ряд изменений касается процедурных моментов. Например, состав экспертов и жюри будет обновлен, а у судей появятся регламент оценки и стандарты, а также некий «кодекс чести». Поднимутся требования к оценке и объективности. По новым правилам члены оргкомитета не смогут участвовать в судействе. «Очень строго будет караться продвижение „своих“, субъективность и лоббирование чужих интересов экспертами или членами жюри конкурса», — раскрывает детали Данияр Кудайбергенов.

Одна из задач обновленной Премии — привлечь к участию студии, агентства и технологичные проекты, которые ранее обходили конкурс стороной. «С этой целью мы много внимания уделяем качеству оценок и уровню работ, чтобы участие было интересно самым серьезным специалистам в области веб- и мобильной разработки», — продолжает он.

Напомним, что прием заявок на участие в AWARD-2017 закончится в середине сентября.

Надо ли говорить, что новый регламент Премии вызвал неоднозначную реакцию. Так, Константин Пак, генеральный директор электронной торговой площадки Mp.kz, считает, что Премия уже несколько лет как себя изжила: «Дело не в форме, а в сути. Непонятно кому адресованный конкурс вроде как дизайна (такой ответ я получил на мои прямые вопросы организаторам), но по факту оценивается неизвестно что. Достаточно проанализировать победителей последних лет. Авторитет утрачен, соответственно, ценности для рынка не представляет. Если есть желание его восстановить, то для начала надо заняться понятной формулировкой сути и миссии конкурса», — говорит он, комментируя нововведения по просьбе Profit.kz.

Александр Соколов, директор одного из старейших интернет-магазинов Казахстана Flip.kz также довольно прохладно относится к этой идее: «AWARD и так показывает не самые хорошие цифры с точки зрения количества участников, а введение платной модели для конкурсантов еще более усилит эту тенденцию. Оргкомитету Премии, на мой взгляд, нужно идти по другому пути — искать спонсоров для проекта, а не вводить какие-то модели монетизации».