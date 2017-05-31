Доходы от услуг связи в Казахстане в апреле 2017 года

Апрель 2017-го принес порцию разочарований для участников рынка — доходы игроков почти во всех сегментах оказались на негативной территории.

В частности, доходы от доступа в интернет, которые остаются флагманом рынка с начала года с точки зрения объема, по итогам апреля снизились к марту на 1% — до 18,42 млрд тенге. Впрочем, если сравнивать этот показатель с аналогичным показателем прошлого года, что более корректно, то налицо все еще существенный рост — на 9,3%. Так что о сломе тренда говорить рановато. С другой стороны, возникает ощущение (см. график), что этот показатель вышел на плато, и вряд ли будет расти в обозримой перспективе также динамично, как это происходило последние 5-6 лет — рынок приблизился к насыщению.

Доходы от мобильной связи месяц к месяцу ожидаемо провалились сильнее — почти на 3% — до 17,25 млрд тенге. Впрочем, по аналогии с доходами от доступа в интернет, здесь поле для оптимизма остается, хотя и небольшое — в сравнении с аналогичным показателем прошлого года это рост, исчисляемый в 1,4%.

Весь телеком, к которому мы относим кроме вышеперечисленных сегментов услуги по передаче данных, услуги по распространению программ, услуги стационарной телефонии (в т.ч. междугородную и международную связь) а также прочие телекоммуникационные услуги, показал рост 4,1% и составил по итогам апреля более 55,7 млрд тенге (в апреле 2016-го — 53,5 млрд тенге). С начала года, то есть за 4 месяца 2017-го операторы заработали 224 млрд тенге. Это на 5 млрд тенге больше, чем за аналогичный период 2016 года (+2,3%).