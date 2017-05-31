В правительстве принят законопроект об изменениях в сфере информации и коммуникаций

Из поступивших за время разработки законопроекта более 200 предложений, 70% были учтены и отражены в документе.

В ходе заседания правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева принят проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев доложил, что документ направлен на обеспечение правового регулирования общественных отношений в области СМИ, телерадиовещания, информатизации и связи. Законопроект содержит порядка 250 поправок и предусматривает внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 12 законов, передает Primeminister.kz.

Законопроектом предусматриваются нормы, направленные на обеспечение прав граждан в информационной сфере. В частности, по вопросам реализации прав на опровержение информации путем совершенствования процедуры досудебного разрешения споров. Также будет обеспечен доступ к информации лицам с ограниченными возможностями через широкое применение субтитров и сурдоперевода. Кроме того, устанавливается перечень оснований, при которых СМИ может использовать изображение лица без согласия гражданина.

Также предусмотрены нормы по защите детей в информационном пространстве. В частности, предлагаются такие изменения, как требование для общеобразовательных школ по предоставлению адаптированного интернет-контента, ограничение использования изображения и персональных данных ребенка, пострадавшего в результате противоправных действий без согласия самого ребенка или его законных представителей.

В законопроект включены нормы, исключающие меры административного взыскания в виде приостановки деятельности СМИ и конфискации тиража по незначительным нарушениям. С целью совершенствования взаимодействия государства и СМИ планируется введение понятия «официальное сообщение», регламентирование процесса предоставления информации СМИ по их устным и письменным запросам.

Кроме того, планируются изменения в части дальнейшего развития отечественного телевизионного рынка. Они включают в себя пересмотр норм законодательства, регламентирующих обязательные объемы телепродукции отечественного производства.

В сферах связи и информатизации также планируется принятие ряда норм, среди которых предоставление операторам сотовой связи права на совместное использование выделенных радиочастотных спектров.

Регламентация информационных систем, повышение уровня защищенности объектов информатизации «электронного правительства», совершенствование государственного регулирования и контроля деятельности операторов связи, осуществляющих обмен трафиком с зарубежными операторами и так далее.

Министр подчеркнул, что обсуждение и работа над законопроектом осуществлялась в условиях полной открытости и прозрачности. Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли представители известных НПО, а также журналистского сообщества, отраслевых организаций, Национальной палаты предпринимателей и депутаты парламента. Из поступивших за время разработки законопроекта более 200 предложений, 70% были учтены и отражены в документе.