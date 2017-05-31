Центр по кибербезопасности Казахстана будет отслеживать взломы сайтов в режиме онлайн

Сейчас идет проработка основного функционала центра кибербезопасности.

Отслеживать взломы сайтов, серверов и кибератаки на другие объекты инфраструктуры в режиме онлайн в Казахстане будет центр по информационной безопасности, над созданием которого работает Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, передает Digital Report.

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Голобурда, рассказывая о новой структуре, отметил: «Мы полагаем, что задачей более высокого порядка будет, чтобы национальный координационный центр получал уведомления от всех субъектов информатизации в случае какого-либо инцидента, если их систему взломали. И если система вышла из строя по неизвестной причине, это классифицируется как инцидент».

Сейчас идет проработка основного функционала центра кибербезопасности. Такие вопросы, как каковы будут рамки контролирующей деятельности структуры, будут ли специалисты центра отслеживать IP-адреса взломщиков и устанавливать их местонахождение, данный вид отслеживания будет применяться только ко взломщикам или и на всех пользователей, которые обращаются с различного рода запросами на сайты госорганов, пока находятся на стадии обсуждения.

Чиновник подчеркнул, что ведомство при создании центра информационной безопасности опирается на международный опыт создания таких структур. Основная задача казахстанского центра, по его словам, будет заключаться в получении и обработке информации об инцидентах и нарушениях информационной безопасности как в государственной, так и частной сфере, для того, чтобы оперативно предотвратить распространение вредоносных программ или же исправить технические проблемы, которые возникли из-за уязвимости ПО.